Путин предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Белоруссию в Европу: «Нанесло бы большой ущерб»

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13 ноября 2021, 11:45

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление белорусского коллеги Александра Лукашенко о намерении перекрыть транзит газа через республику в Евросоюз в ответ на санкции. Через Беларусь идет магистральный экспортный трубопровод «Ямал – Европа».

«Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул»,- поделился президент в эфире телеканала «Россия 24».

Путин не исключает, что Лукашенко может реализовать озвученные угрозы, но «ничего хорошего» в его поступке не видит. Российский лидер готов поговорить с главой Республики Беларусь на эту тему, если он «просто не в сердцах это сказал».

«[Прекращение транзита] нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией»,- отметил Путин.

Ранее Лукашенко пригрозил «перекрыть природный газ» в Европу в ответ на возможные санкции со стороны Евросоюза и закрытие границ. Политик предложил «руководству Польши, литовцам и прочим безголовым» думать прежде, чем говорить.

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал не воспринимать всерьез слова президента Белоруссии.

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