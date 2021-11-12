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Официальный представитель ЕС Стано призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко об остановке транзита газ

, 16:22 Источник: ТАСС

Официальный представитель ЕС Стано призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко об остановке транзита газ
флаг Евросоюза, pixabay.com

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предложил не воспринимать всерьез угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа.

Петер Стано в рамках брифинга в пятницу, 12 ноября, подчеркнул, что заявления белорусского лидера воспринимать всерьез не стоит.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы Европейского Союза призвал не спекулировать на тему, что может или не может произойти, если Минск реализует свои угрозы, поскольку это "только усиливает пропаганду" Лукашенко. 

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