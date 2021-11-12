Официальный представитель ЕС Стано призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко об остановке транзита газ

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предложил не воспринимать всерьез угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа.
Петер Стано в рамках брифинга в пятницу, 12 ноября, подчеркнул, что заявления белорусского лидера воспринимать всерьез не стоит.
Кроме того, представитель внешнеполитической службы Европейского Союза призвал не спекулировать на тему, что может или не может произойти, если Минск реализует свои угрозы, поскольку это "только усиливает пропаганду" Лукашенко.
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