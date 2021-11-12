Представитель Минэкономики ФРГ Унград заявила, что хранилища в стране в среднем заполнены газом на 70%

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила в пятницу, 12 ноября, что заполненность хранилищ в Германии газом в среднем в настоящий момент составляет почти 70%.
Сузанне Унград подчеркнула, что сейчас осуществляется лишь небольшая закачка газа, в частности, в российские хранилища.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозу лидера Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа, идущего по транснациональному трубопроводу "Ямал – Европа", представитель Министерства экономики и энергетики Германии подчеркнула, что безопасность газоснабжения обеспечена.
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