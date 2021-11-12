Дмитрий Песков: Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявления о возможном перекрытии транзита газа в ЕС

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12 ноября 2021, 14:45 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о возможном прекращении транзита газа через Белоруссию в ответ на санкции Евросоюза. На вопрос журналистов, было ли согласовано это заявление с Кремлем, Песков ответил: «Нет, они никак не согласованы».

Представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия является союзником России, но «это суверенное государство».

По словам Пескова, вне зависимости от действий Белоруссии Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу. «Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной - гарантом энергетической безопасности европейского континента» - сказал Песков.

«Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом, по выполнению контрактных обязательств, надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению», - добавил пресс-секретарь президента.

В четверг Лукашенко заявил, что в случае расширения санкций ЕС может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу Ямал - Европа.

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