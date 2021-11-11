Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу прекращением транзита газа в ответ на возможные санкции

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11 ноября 2021, 13:57 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, IRT/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «перекрыть природный газ» в Европу в ответ на возможные санкции со стороны Евросоюза и, в частности, закрытие границ.

9 ноября стало известно, что ЕС готовит новый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе.

Сегодня Александр Лукашенко прокомментировал информацию о возможных санкциях. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Президент Белоруссии дал также поручение премьер-министру Роману Головченко «ничего им не прощать». «Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил президент Белоруссии.

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