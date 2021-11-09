Reuters: в ближайшее время Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии

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9 ноября 2021, 22:15 Источник: ТАСС

Граница, Tobiasz/globallook.com

В самое ближайшее время Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии, которую он считает виновной в миграционном кризисе на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщило во вторник агентство Reuters.

По данным агентства, в санкционный список могут попасть около 30 физических и юридических лиц. Называются, в частности авиакомпания «Белавиа» и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Источники агентства предполагают также, что санкции коснутся официальных лиц, ответственных за ситуацию, возникшую на границе. Решение, как предполагается, будет принято уже на следующей неделе.

Эксперты предсказывали введение нового пакета санкций в отношении белорусских чиновников и крупных белорусских банков в связи с миграционным кризисом на границе. По некоторым данным, на территории Белоруссии может находиться сейчас порядка 10 тысяч мигрантов,

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