На границе Белоруссии и ЕС мигранты гибнут от переохлаждения и тонут в болотах

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21 сентября 2021, 13:07

На границе Белоруссии и ЕС увеличилось количество жертв мигрантского кризиса. Люди гибнут от переохлаждения, тонут в болотах. Эксперты не исключают введения нового пакета санкций в отношении белорусских чиновников и крупных белорусских банков. К европейским санкциям планируют подключиться США.



Правительства Польши и Литвы намерены подписать документы о противодействии режиму Лукашенко. За сутки европейские пограничники задерживают на границе с Белоруссией до трёхсот нелегалов. В ЕС считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко целенаправленно создал кризис на границе, чтобы усадить соседей за стол переговоров.



По данным экспертов, на территории Белоруссии может находиться до 10 тысяч мигрантов, которые в ближайшее время направятся в Европу. Они получают от белорусских пограничников инструкции по пересечению границы и правилам поведения. В то же время Лукашенко упразднил миграционное законодательство, позволяющее приезжать в страну гражданам из стран Ближнего Востока, Африки.





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