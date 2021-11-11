Чеченский парламент предложил запретить СМИ упоминать национальность и вероисповедание преступника

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11 ноября 2021, 23:04 Источник: РИА Новости

Грозный, Фото: Khasan Ibragimov/Russian Look/globallookpress.com

Чеченский парламент представит на рассмотрение Государственной думы документ, запрещающий средствам массовой информации указывать в материале сведения о вероисповедании и национальной принадлежности преступника. За распространение этих данных будет предусматриваться административная ответственность.

В пояснительной записке говорится, что распространение этих данных в СМИ «расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей», не имеющих отношения к преступлениям.

Автором инициативы является председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Он намерен внести изменения в четвертую статью федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях. Также запрещается указывать в материале принадлежность преступника к народам России.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ, которые набирают просмотры на новостях о «кавказцах». Он обратился к администрации президента и Госдуме с требованием остановить данную тенденцию, чтобы не позволять задевать в Интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян.

С позицией Кадырова согласилась Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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