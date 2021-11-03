Песков о присутствии российский армии у границы Украины: «РФ сохраняет военное присутствие там, где это необходимо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о том, что Россия разместила свои войска около украинской границы.
«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым»,- высказал официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что американское издание Politico опубликовало на своём сайте спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Кроме того, на них показано размещение военных в Смоленской области, которая не граничит с этой страной.
Однако генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Киев готовиться к объявлению военного положения из-за Москвы.
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