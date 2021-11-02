Politico опубликовало спутниковые снимки с якобы российскими войсками, размещёнными рядом с украинской границей

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2 ноября 2021, 17:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Издание Politico опубликовало на своём сайте новые спутниковые фотографии, сделанные западными экспертами в понедельник, которые по мнению СМИ подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Снимки были сделаны американской космической технологической компанией Maxar Technologies из Колорадо, которая передала их Politico (Политико).

В пояснении к снимкам указывается, что на них «видно скопление бронетранспортеров, танков и самоходной артиллерии вместе с сухопутными войсками в районе российского города Ельня, недалеко от границы с Белоруссией. Также отмечается, что техника была зафиксирована в Брянской и Курской областях. «Политико» даже назвала каким (по мнению СМИ) конкретно войсковые объединению и соединению принадлежит данная боевая техника. Однако, в размещении войск в указанных районах нет никакой военной целесообразности. Например, если бы они находились в Ростовской области на границе с Украиной в этом был бы смысл. Впрочем, будем следить за развитием событий, как говорится - время покажет истину.

Кстати, пресс-секретарь главы нашего государства назвал сообщение о концентрации российских войск на границе с Украиной некачественно сфабрикованным вбросом. В частности, он сказал: «Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее… само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами».

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