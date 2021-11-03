Генерал Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения из-за России

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3 ноября 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал спутниковые снимки с якобы российскими военными рядом с украинской границей. По его словам, безусловно, Москва готовится к боевым действиям.

«Если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится»,- написал он в своем материале.

Романенко отметил, что Россия якобы «стягивает войска» к украинской границе уже на протяжении нескольких последних недель. Генерал назвал новое сосредоточение на границе «опасным» и призвал Киев при необходимости объявить военное положение в стране.

Ранее издание Politico опубликовало на своём сайте новые спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Кроме того, на них показано размещение военных в Смоленской области, которая не граничит с этой страной.

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