Политолог Корнейчук заявил, что Зеленскому придется «унижаться» перед Путиным из-за газа

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25 октября 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Mohammad Javad Abjoushak/Globallookpress.com

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что президент Украины Владимиру Зеленского придется «унижаться» и поехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране.

«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима»,- высказал эксперт.

Корнейчук считает, что Зеленский начал готовить сценарий прямых поставок голубого топлива из России летом, когда предвидел будущие сложности с запасами газа на Украине. По его словам, Москва в скором времени запустит «Северный поток – 2» и, скорее всего, снизит транзит газа. Он добавил, что в этот момент встанет вопрос: «надо ехать, бить челом и договариваться».

Кроме того, политолог уверен, что встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет российский президент.

Ранее Корнейчук выразил мнение, что у российской компании «Газпром» есть полное право лишить Украину транзита голубого топлива уже предстоящей зимой.

При этом Путин сообщил о превышении контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в 2021 году.

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