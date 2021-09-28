Киевский политолог Корнейчук заявил, что «Газпром» готов опустошить газовую трубу Украины этой зимой

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28 сентября 2021, 14:34 Источник: Экономика сегодня

pixabay.com

У российской компании “Газпром” есть полное право лишить Украину транзита голубого топлива уже предстоящей зимой. Кроме того, для этого у газового гиганта есть все возможности, считает киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

Он подчеркнул, что согласно транзитному контракту с этой страной, имеет место принцип “качай или плати”. “Газпром” оплачивает весь указанный объем прокачки газа по украинским трубам в 40 млрд кубометров, однако может физически и не транзитировать этот ресурс.

По словам Корнейчука, российская газовая компания перечислила плату в $1,5 млрд в первом месяце года и сейчас украинской стороне не должна ничего до будущего года. Отныне у газового гиганта отсутствуют какие-либо обязательства по конкретным объемам. Политолог добавил, что у Украины этой зимой не будет возможности физически вытаскивать газ из трубы.

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