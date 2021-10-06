Путин заявил о превышении контрактных обязательств по транзиту газа через Украину

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6 октября 2021, 17:46

плита, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году Москва превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. По словам главы государства, на эту тему сейчас появилось много спекуляций.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 миллиардов кубических метров в год, и за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов», - пояснил он.

Российский лидер отметил, что сильнее наращивать транзит для «Газпрома» экономически невыгодно, поскольку поставки голубого топлива по новым транспортным системам обходятся дешевле примерно на три миллиарда долларов в год. Путин добавил, что использование новых трубопроводов в 5,6 раза уменьшает выбросы в атмосферу углекислого газа.

Ранее экономист Алексей Кущ предупредил украинцев о «газовой инквизиции» и «очищении морозом».

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