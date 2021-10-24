Пушков назвал «отчаявшимися» власти Молдавии, которые попросили газ у Украины

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24 октября 2021, 09:22

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с энергетическим кризисом в Молдавии. По его словам, вместо налаживания договорённостей с Россией Кишинёв просит помощи у Украины.

23 октября депутат Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.

«Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», - написал сенатор в своем Телеграм-канале.

Пушков добавил, что США не спешат на помощь Молдавии, предпочитая экспортировать сниженный природный газ на азиатские рынки и в Китай. Сенатор назвал американский СПГ «молекулами свободы», которые должны были «обогреть и осчастливить всю Европу».

«А верные американские союзники с окраин Европы - величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что «Газпром» намерен в декабре прекратить поставки газа в Молдову, если республика не оплатит долг.

При этом парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней до 20 ноября из-за энергетического кризиса.

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