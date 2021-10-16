Новак сообщил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но заявок нет

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16 октября 2021, 12:57

плита, фото: pixels.com

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключает, что энергетический кризис в Европе может повториться в будущем, поэтому предлагает наладить диалог с Москвой. Своим мнением он поделился в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент Владимир Путин говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться»,- пояснил он.

Новак отметил, что на сегодняшний момент в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа. Он уверен, что с этим «надо что-то делать». По его словам, Россия готова обеспечить дополнительные поставки газа, но заявок от потребителей нет.

«У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно учесть»,- добавил вице-премьер.

Он уточнил, что РФ в этом году зафиксировала рекордные показатели потребления газа из-за маловодности и длительной холодной зимы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет. При этом Белград не устроила цена на газ, предложенная Москвой.

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