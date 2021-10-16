Президент Сербии: Белград не устраивает предложенная Россией цена на газ

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16 октября 2021, 07:33

плита, фото: pixabay.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает цена на газ, предложенная Москвой. Глава республики намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в установке «благоприятных» цен на голубое топливо.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?» - высказал политик в эфире TV Prva.

По его словам, именно поэтому так важна личная встреча с Путиным 25 ноября. Вучич отметил, что Белград настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% - по биржевой стоимости. Итого: 510 долл.

«Но мы и это не можем оплачивать», - добавил президент.

Сербский лидер уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа. Однако ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн куб. м в сутки, резко сокращая резервы, продолжил Вучич.

По контракту, который истекает в конце 2021 года, Сербия получает голубое топливо из России по 270 долл. за 1000 куб. м.

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