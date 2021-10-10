Президент Сербии надеется на «благоприятные» цены на газ после помощи РФ

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10 октября 2021, 22:31 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixabay.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград надеется на «самые благоприятные в Европе» цены на газ, если обратится за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать, что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе»,- высказал он на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ.

Вучич отметил, что «борется» за свой народ.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Юрий Борисов надеется на заключение долгосрочного контракта на поставку российского газа в Сербию.

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