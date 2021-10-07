Вице-премьер РФ Борисов надеется на заключение долгосрочного контракта на поставку российского газа в Сербию

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7 октября 2021, 16:26 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Вице-премьер РФ Юрий Борисов надеется на заключение долгосрочного контракта на поставку российского газа в Сербию. По его словам, «Турецкий поток» практически обеспечил энергетическую безопасность Белграда.

«Вы достроили свою часть "Турецкого потока" - теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта - газа - в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа», - высказал он на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Борисов отметил, что совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечила на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии. Он добавил, что это дает возможность развивать новые направления, в том числе, нефте- и газохимию, тем самым обеспечить дополнительный вклад в развитие сербской экономики. Также теперь республика будет получать «надежные и гарантированные поставки необходимых объемов газа».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью из-за подорожания газа в Европе.

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