Песков отреагировал на просьбу президента Сербии о помощи из-за подорожания газа в Европе

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6 октября 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Александр Вучич, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение сербского лидера Александра Вучича обратиться за помощью к Владимиру Путину в связи с подорожанием газа в Европе.

«Цена газа уже сегодня 1 900 долларов за 1000 кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Наша цена по-прежнему – 270 долларов»,- высказал Вучич в ходе своего выступления на саммите ЕС - Западные Балканы с участием лидеров европейских государств и региона, который проходит в Словении.

По словам главы республики, в четверг он встречается с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, через которого он передаст Путину личное сообщение о помощи в решении вопроса с газом. Вучич отметил, что предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров ЕС и региона.

Отвечая на заявление президента Сербии, Песков уточнил, что контактов между Путиным и Вучичем «пока в планах нет».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении выразила мнение, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне 2022 года.

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