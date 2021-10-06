Песков отреагировал на просьбу президента Сербии о помощи из-за подорожания газа в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение сербского лидера Александра Вучича обратиться за помощью к Владимиру Путину в связи с подорожанием газа в Европе.
«Цена газа уже сегодня 1 900 долларов за 1000 кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Наша цена по-прежнему – 270 долларов»,- высказал Вучич в ходе своего выступления на саммите ЕС - Западные Балканы с участием лидеров европейских государств и региона, который проходит в Словении.
По словам главы республики, в четверг он встречается с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, через которого он передаст Путину личное сообщение о помощи в решении вопроса с газом. Вучич отметил, что предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров ЕС и региона.
Отвечая на заявление президента Сербии, Песков уточнил, что контактов между Путиным и Вучичем «пока в планах нет».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении выразила мнение, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне 2022 года.
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