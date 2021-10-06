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Еврокомиссар считает, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне

, 11:06 Источник: ТАСС

Еврокомиссар считает, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне
глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, European Union/XinHua

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром в среду, 6 октября, перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении выразила мнение, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне 2022 года.

Еврокомиссар также подчеркнула сегодня, что ЕК намерена увеличивать инвестиции в зеленую энергетику в качестве ответа на энергетический кризис в Европе. 

Урсула Фон дер Ляйен добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия планирует обнародовать заявление по энергетике.

Ранее сегодня сообщалось, что цена газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув $1 600 за тысячу кубометров.

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