Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 октября 2021, 10:53 Источник: РИА "Новости"

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Luka Dakskobler/Keystone Press Agency

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, 6 октября, перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, что в долгосрочной перспективе для Евросоюза важны инвестиции в возобновляемую энергетику.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, подобные действия дадут более стабильные цены и предоставят Европе большую независимость. Глава Еврокомиссии напомнила, что газ на 90 процентов импортируется в ЕС. "Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", – заметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что на следующей неделе ЕК планирует обнародовать заявление по энергетике.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости