Цена газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув $1 600 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября, резко увеличилась до нового исторического рекорда. Сначала цена превысила $1 500, а затем $1 600 за 1 тысячу кубических метров.
Согласно последней информации, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9:10 по московскому времени сразу поднялась до отметки $1 559 за 1 тысячу кубометров. На пике сегодня утром цена газа достигала $1 606 за тысячу кубических метров.
Отметим, что стоимость газа в Европе продолжает расти, несмотря на новости о том, что стартовали испытания первой нитки газопровода "Северный поток – 2".
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