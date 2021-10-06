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Цена газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув $1 600 за тысячу кубометров

, 10:14 Источник: ТАСС

Цена газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув $1 600 за тысячу кубометров
газ, pixabay.com

Стоимость газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября, резко увеличилась до нового исторического рекорда. Сначала цена превысила $1 500, а затем $1 600 за 1 тысячу кубических метров.

Согласно последней информации, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9:10 по московскому времени сразу поднялась до отметки $1 559 за 1 тысячу кубометров. На пике сегодня утром цена газа достигала $1 606 за тысячу кубических метров.

Отметим, что стоимость газа в Европе продолжает расти, несмотря на новости о том, что стартовали испытания первой нитки газопровода "Северный поток – 2". 

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