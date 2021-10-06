Цена на газ на биржах продолжает расти

Цена газа в Европе в ходе торгов несколько раз сменяла свои показатели. Они превышали исторические максимумы, как сообщает ТАСС.
К вечеру торгов цена с 1200$ за 1 тыс. куб. метров повысилась до 1455$. Следовательно, за торговый день газ подорожал на 250 кубометров за 1 тыс. куб. метров.
К тому же «Газпром» уже объявил, что ожидает снежную зиму. А запасы в подземных газовых хранилищах Европы остаются на минимуме.
По данным холдинга, если темпы закачки в подземные хранилища сохранятся, к 12 ноября запасов будет около 76 млрд. куб. метров газа.
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