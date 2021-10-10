Президент Сербии предположил, что энергетический кризис в Европе продлится два года

Аргументы Недели → В мире 13+

10 октября 2021, 22:05 Источник: РИА Новости

Александр Вучич, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет. По словам главы республики, необходимо действовать, поскольку «сам по себе он не решится».

«В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться»,- высказал он на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Вучич считает, что это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы. Причиной энергокризиса сербский лидер назвал ошибочную ставку на «зеленую» энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с РФ на поставку газа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью из-за подорожания газа в Европе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости