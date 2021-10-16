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Контр-адмирал Хмыров назвал действия американского эсминца в Японском море «опасным» маневрированием

, 08:00 Источник: Газета.ру

Контр-адмирал Хмыров назвал действия американского эсминца в Японском море «опасным» маневрированием
эсминец Chafee, Фото: US Navy/globallookpress.com

Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров прокомментировал попытку американского эсминца Chafee нарушить государственную границу России в Японском море. Нарушение пресек большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

«Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние», - высказал он.

Хмыров отметил, что ВМФ РФ осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, а эти провокации стали характерной особенностью сегодняшней дипломатии. По его словам, флот в мирное время является «демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства».

Контр-адмирал считает, что американский эсминец осуществил опасное маневрирование, изменив свое направление только когда до российского корабля «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, говоря об инциденте с эсминцем ВМС США, заявил, что для Москвы «пришло время показывать силу».

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