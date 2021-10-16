Баранец: «Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов» в водах России

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16 октября 2021, 06:32

Американский корабль, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал попытку американского эсминца Chafee нарушить границу России в Японском море. По данному вопросу специалист высказался в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Согласно информации, распространенной Минобороны РФ, накануне эсминец Chafee приблизился к территориальным водам страны и предпринял попытку пересечения государственной границы. Нарушение пресек корабль «Адмирал Трибуц».

«Нас серьезно проверяют. Нас берут на понт. Пытаются дойти до донышка, чтобы мы серьезно отреагировали», — дал комментарий по поводу инцидента Виктор Баранец.

По его словам, для Москвы «пришло время показывать силу». Эксперт полагает, что России следует «радикально пересмотреть свою национальную систему задержания кораблей-нарушителей и объявить об этом всему миру».

«Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ», — отметил Баранец.

Как спрогнозировал отставной полковник, применение подобных мер не приведет в началу военного конфликта с Соединенными Штатами.

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