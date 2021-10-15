Эсминец ВМС США попытался пересечь госграницу России в Японском море

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15 октября 2021, 16:59 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США предпринял попытку пересечения государственной границы РФ в Японском море. В российском Минобороны отметили, что американский военный корабль несколько дней действует в акватории Японского моря, а сегодня в 17 часов по местному времени приблизился к территориальным водам России.

Однако большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", действуя в рамках международных правил мореплавания, после нескольких предупреждений эсминцу ВМС США взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

В Минобороны сообщили, что экипаж корабля "Адмирал Трибуц" предупредил экипаж эсминца о том, что он находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

Но эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению госграницы РФ. Инцидент происходил в заливе Петра Великого. Но, убедившись в решимости экипажа корабля ТОФ РФ не допустить нарушения госграницы, эсминец УРО Chafee изменил направление и отвернул на обратный курс.

США нарушили правило и соглашение.

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