Лавров заявил, что взаимному признанию COVID-сертификатов между странами мешает политика

Аргументы Недели → Политика 13+

10 октября 2021, 22:57 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с признанием COVID-сертификатов между государствами. По его словам, большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении «максимально комфортных условий для контактов между людьми», но мешает политика.

«Видим мы предвзятое отношение со стороны европейцев к российским вакцинам по политическим соображениям», - добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Минздрав России предоставил Еврокомиссии необходимые документы для взаимного признания COVID-сертификатов в конце сентября. Однако посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил, что Москва не отправляла документацию. Он сожалеет об этом, поскольку взаимное признание COVID-сертификатов «облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны».

Кроме того, дипломат считает, что когда Россия говорит о задержках и о политизации с европейской стороны, «то страна по большей части имеет в виду себя, поскольку именно она политизирует этот вопрос».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости