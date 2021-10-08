Минздрав России предоставил ЕК необходимые документы для признания COVID-сертификатов в конце сентября

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8 октября 2021, 08:29 Источник: РБК

аэропорт, фото: pixels.com

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что предоставили Еврокомиссии необходимые документы для взаимного признания COVID-сертификатов, а также получили подтверждение о получении со стороны европейских партнеров.

«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», - пояснили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины против коронавируса «Спутник V». В ведомстве считают, что эксперты могут приехать уже в декабре текущего года.

При этом посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что Москва не предоставила необходимую документацию. Дипломат сожалеет об этом, поскольку взаимное признание цифровых COVID-сертификатов «облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны».

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