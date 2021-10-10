Песков, комментируя заявление о «деоккупации» Крыма, заявил, что для России такого вопроса не существует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «вернуть» Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе можно за «пять минут».
Официальный представитель Кремля пояснил, что для России вопроса принадлежности Крыма не существует.
Ранее Арестович выразил мнение, что ответственность за «деоккупацию» Крыма лежит на российском президенте. По его словам, Украина «дает Москве возможность» решить проблему, сохранить лицо и уйти из страны.
Кроме того, он уже говорил, что закончить войну в Донбассе может «один звонок Владимира Путина».
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