Советник украинского президента Арестович заявил, что ответственность за «деоккупацию» Крыма лежит на российском президенте

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10 октября 2021, 18:46 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что остановить вооруженный конфликт в Донбассе и «вернуть» Крым можно за «пять минут».

«Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации ... И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», - высказал он.

Арестович отметил, что Украина «дает России возможность» урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить лицо и уйти из страны.

Ранее Арестович говорил, что вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен «за одну минуту звонком президента России Владимира Путина». По его словам, пока Кремль «не согласился на мир», война будет продолжаться.

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