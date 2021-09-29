Советник главы офиса украинского президента Арестович: войну в Донбассе может остановить звонок Путина

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29 сентября 2021, 12:23 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен «за одну минуту звонком президента России Владимира Путина», а пока Кремль «не согласился на мир», война будет продолжаться.

«Мир - это двухсторонний процесс, и он может быть, когда российское руководство согласиться на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться»,- пояснил он.

Арестович отметил, что Украина может предпринимать усилия на данном этапе по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы, а также попытаться сохранить политико-дипломатические пути решения проблемы. Он назвал главными причинами обострения конфликта в Донбассе возобновление работы в «нормандском формате» и «месть» Владимиру Зеленскому за визит в США.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза предложил вариант захвата Крыма и Донбасса.

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