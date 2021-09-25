Бывший депутат Рады Береза рассказал о варианте захвата Крыма и Донбасса

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25 сентября 2021, 20:46 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза предложил вариант захвата Крыма и Донбасса.

Он выразил мнение, что Украине к возвращению Крыма силой нужно привлечь партнеров.

Как считает Береза, Киеву нужно идти по пути, который прошел Азербайджан. Увеличивать мощность своих Вооруженных сил, делать армию более способной для выполнения ряда задач и привлекать крупных партнеров по примеру Баку. Он уточнил, что для Азербайджана таким партнером стала Турция.

Экс-нардеп в эфире телеканала "Украина 24" также сказал, что киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткое время, чем потребовалось Азербайджану на подготовку к военной операции в Нагорном Карабахе. Как полагает Береза, Украине для таких действий нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги.

По его словам, Киев сможет захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. С его точки зрения, главными союзниками Украины в возвращении Крыма являются США, Европа и Великобритания.

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