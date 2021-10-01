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Песков заявил, что в любом месте, где находится Саакашвили, начинается «цирк»

, 12:59 Источник: РИА Новости

Песков заявил, что в любом месте, где находится Саакашвили, начинается «цирк»
Михаил Саакашвили, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили на родину спустя восемь лет.

«Там, где Саакашвили, там - цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», - высказал он.

Песков уточнил, что в Кремле пока не увидели риска дестабилизации обстановки в Грузии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прибыл в Грузию.

Позже на его странице в Faceebook появилось видеообращение к жителям Тбилиси с призывом собраться в центре города 3 октября. Он уточнил, что находится в Батуми и специально прибудет в столицу, чтобы встретиться со своими сторонниками.

При этом в МВД Грузии и  лидер правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе опровергли возвращение Саакашвили . 

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