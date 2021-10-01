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В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну

, 11:21 Источник: ТАСС

В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну
Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

В МВД Грузии сообщили, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу. Политик утверждал в пятницу, 1 октября, что вернулся на родину спустя восемь лет.

Заявление МВД подтвердил лидер правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. По его словам, Саакашвили сейчас не находится в Батуми, а его видеообращение записано не с территории страны.

Ранее в Faceebook экс-президента Грузии появилось видеообращение к жителям Тбилиси с призывом собраться в центре города 3 октября. Он уточнил, что находится в Батуми и специально прибудет в столицу, чтобы встретиться со своими сторонниками.

Кроме того, в понедельник Саакашвили  показал авиабилет, на котором была указана дата и время прибытия в Грузию. 

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