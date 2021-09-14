Песков раскрыл подробности встречи Путина и Асада

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14 сентября 2021, 13:04 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Башар Асад, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле. По его словам, между главами государств состоялся обширный обмен мнениями.

Песков пояснил, что президенты обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и Афганистане, а также обменялись мнениями о дальнейших планах по развитию взаимодействия между странами.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Асад уже находится в Дамаске. Песков добавил, что визит сирийского лидера не был анонсирован из соображений безопасности. Встреча проходила в понедельник, до решения о самоизоляции.

«Я вам могу сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а в начале рабочего дня … врачи завершили свои исследования, необходимые процедуры, тогда уже, в соответствии с рекомендациями специалистов, было принято решение. Ничего здесь нелогичного нет. На тот момент еще продолжались исследования врачей, ничье здоровье не в опасности», - отметил пресс-секретарь.

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