Песков сообщил, что изоляция не повлияет на интенсивность работы Путина

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14 сентября 2021, 12:30 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков прокомментировал сообщение об уходе Владимира Путина на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении.

«Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин продолжит участвовать в решении рабочих вопросов в режиме видеоконференции. По его словам, речь идет о нескольких заболевших в окружении президента. Пресс-секретарь не стал уточнять, были ли они привиты.

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