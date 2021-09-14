Путин провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле

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14 сентября 2021, 07:59

Владимир Путин и Башар Асад, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле. Политик прибыл в Москву с необъявленным визитом.

Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и «очень хорошим результатом президентских выборов». По словам главы государства, люди доверяют сирийскому лидеру, несмотря на все сложности предыдущих лет, и связывают с ним процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Президент России добавил, что его коллега много для этого делает, в том числе для налаживания диалога с политическими оппонентами.

При этом российский лидер назвал проблемой присутствие иностранных войск в САР без разрешения местных властей. Путин надеется, что совместными усилиями удастся помочь народу Сирии «встать на ноги».

«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесён очень серьёзный, значительный ущерб, и Сирийское Правительство во главе с Вами контролирует 90 процентов территории», - отметил он.

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