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Депутат Бальбек заявил, что украинское руководство «то ждет вторжения России, то уже воюет с ней»

, 14:47 Источник: RT

Депутат Бальбек заявил, что украинское руководство «то ждет вторжения России, то уже воюет с ней»
Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятности «полномасштабной войны» с Россией.

«Начиная с 2014 года украинское руководство постоянно путается в заявлениях: то ждут вторжения России, то уже воюют с Россией, при этом не представлено никаких доказательств», - высказал он RT.

Бальбек считает, что слова Зеленского можно расценить как «басни для украинского народа и слезовыжимательную историю для европейских кредиторов». По его словам, в Евросоюзе уже «выработали иммунитет» к украинской политической линии.

«Вроде как поддерживают официальный Киев, но и громких заявлений по поводу «войны» с Россией никто делать не собирается, оставив это исключительно Украине», - резюмировал депутат.

Ранее на слова Зеленского о риске «полномасштабной войны» с Россией отреагировали в Кремле.

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