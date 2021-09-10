Зеленский предупредил о возможности «полномасштабной войны» с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

10 сентября 2021, 11:13 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о риске «полномасштабной войны» с Россией. Так он отреагировал на соответствующий вопрос модератора форума YES Brainstorming, который проходит в пятницу, 10 сентября, в Киеве.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть»,- высказал украинский лидер.

По его словам, это будет «самой большой ошибкой России». Зеленский пояснил, что после «войны» между Киевом и Москвой никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев предположил, что «некоторые у власти» на Украине «хотят дальнейшей войны с Россией».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости