Часть украинской элиты не заинтересована в реинтеграции территорий, контролируемых в настоящий момент властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На это указал киевский политолог Вадим Карасев.
«Если мы возвращаем Донбасс, то мы возвращаемся к нормальным отношениям с Россией, но без Крыма», - отметил эксперт.
По его словам, «некоторые у власти» на Украине «хотят дальнейшей войны с Россией».
«Потому что только в войне с Россией может появиться настоящая “украинская” Украина. А если вы начинаете нормализовывать, это опять русификация», – пояснил процитированный «ПолитНавигатором» Карасев.
Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu назвал Украину «страной второго сорта» для Запада.
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