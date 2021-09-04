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4 сентября 2021, 19:17 Источник: «ПолитРоссия»

Президент Украины Владимир Зеленский, Doug Mills / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский, похоже, не понимает значения слов «европейский лидер». Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

На текущей неделе Зеленский посетил Соединенные Штаты, где, в частности, выступил в Стэндфордском университете. Там президент заявил, что Украина станет лидером Европы.

Портал Sohu высказал версию, согласно которой Владимир Зеленский, похоже, не понимает значения слов «европейский лидер». Ресурс напомнил, что в настоящий момент Украина является самым бедным государством в Европе.

Также в материале китайского сайта, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что Зеленский, раз он действительно столь амбициозен, должен сначала обеспечить развитие отношений и сотрудничество с европейскими странами, в том числе с РФ. Вместо этого глава Украины всецело опирается на поддержку Вашингтона, который рассматривает Киев лишь в качестве политического инструмента для влияния на Москву.

«Для Запада Украина – страна второго сорта», – пишет Sohu.

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил прогноз, по которому в случае военного столкновения с армией России украинские Вооруженные силы продержатся «минимальное количество времени».

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