Отставной полковник Баранец: в случае военного столкновения с армией России ВСУ продержатся «минимальное количество времени»

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4 сентября 2021, 18:39 Источник: ФАН

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного столкновения с российской армией Вооруженные силы Украины продержатся «минимальное количество времени». Соответствующий прогноз озвучил отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Специалист прокомментировал точку зрения читателей болгарской газеты «Факти», полагающих, что России понадобится от шести до двенадцати часов для достижения победы над Украиной, если между странами разгорится полномасштабный конфликт.

Баранец отметил, что в случае военного столкновения ВСУ продержатся против армии РФ «минимальное количество времени».

«Но это могут быть как дни, так и минуты: точнее сказать нельзя, поскольку все будет зависеть от соотношения сил конфликтующих сторон на конкретном направлении в конкретный момент схватки», - пояснил отставной полковник.

Ранее сегодня сообщалось, что лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о переходе Украины «в статус американской колонии».

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