Глава ДНР Денис Пушилин заявил о переходе Украины «в статус американской колонии»

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4 сентября 2021, 15:04 Источник: «Украина.ру»

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Лидер ДНР Денис Пушилин заявил о переходе Украины «в статус американской колонии». По данному вопросу глава самопровозглашенной республики высказался в беседе с представителями российских сетевых СМИ.

Перед состоявшимся на текущей неделе визитом украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты было объявлено, что Вашингтон предоставит Киеву помощь в размере 3 млрд долларов.

«Заявление о трех миллиардах долларов для поддержки неких “будущих операций в определенных отраслях” касается агробизнеса, инфраструктуры, климата и энергетики. А значит, тот, кто платит, получает доступ к рынку земли, всем видам генерации энергии, железнодорожному транспорту, портовой инфраструктуре. Это неоспоримое доказательство перехода Украины в статус американской колонии», - отметил Денис Пушилин.

Как сообщалось ранее в субботу, депутат Госдумы Константин Затулин указал на то, что НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины.

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