Депутат Госдумы Затулин: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины

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4 сентября 2021, 10:43 Источник: «Украина.ру»

Военный, US Army / globallookpress.com

Североатлантический альянс не будет воевать с Российской Федерацией из-за Украины. На это в разговоре с представителями интернет-прессы указал Константин Затулин, депутат Госдумы РФ.

Как отметил парламентарий, некоторое время назад президент Владимир Зеленский сделал «горькое заявление» о том, что западный блок не оказывает Киеву поддержку в его конфликте с Москвой.

«НАТО и не будет воевать за Украину», - заявил Затулин.

Он добавил, что «если бы НАТО и Америка были бы всемогущи», не произошел бы «провал» Соединенных Штатов в Афганистане.

Как сообщалось ранее в субботу, политтехнолог Александр Кондратенко озвучил точку зрения, согласно которой Киев не объявляет войну Москве по причине того, что Украине нечем «тягаться» с российской боевой авиацией.

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