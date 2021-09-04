Депутат Госдумы Затулин: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины

Североатлантический альянс не будет воевать с Российской Федерацией из-за Украины. На это в разговоре с представителями интернет-прессы указал Константин Затулин, депутат Госдумы РФ.
Как отметил парламентарий, некоторое время назад президент Владимир Зеленский сделал «горькое заявление» о том, что западный блок не оказывает Киеву поддержку в его конфликте с Москвой.
«НАТО и не будет воевать за Украину», - заявил Затулин.
Он добавил, что «если бы НАТО и Америка были бы всемогущи», не произошел бы «провал» Соединенных Штатов в Афганистане.
Как сообщалось ранее в субботу, политтехнолог Александр Кондратенко озвучил точку зрения, согласно которой Киев не объявляет войну Москве по причине того, что Украине нечем «тягаться» с российской боевой авиацией.
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