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Политтехнолог Александр Кондратенко: Киев не объявляет войну Москве, потому что Украине нечем «тягаться» с боевой авиацией России

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Политтехнолог Александр Кондратенко: Киев не объявляет войну Москве, потому что Украине нечем «тягаться» с боевой авиацией России
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Киев не объявляет войну Москве, потому что Украине нечем «тягаться» с боевой авиацией России. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Александр Кондратенко, киевский политтехнолог.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт выступил с утверждением о том, что «у нас конкретно военный конфликт с Российской Федерацией». Между тем, как указал Кондратенко, Украина не объявляет войну соседней стране. Причина этого заключается в том, что Киеву нечем «тягаться» с боевой авиацией РФ, отметил собеседник журналистов.

Согласно официальной позиции украинской стороны, на Москве лежит ответственность за развязывание вооруженного противостояния в Донбассе, начавшегося весной 2014 года. Власти России подобные обвинения опровергают.

Ранее сообщалось, что замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов озвучил прогноз, по которому в случае полноценного наступления киевских сил они попытаются очень быстро взять Горловку и Донецк.

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