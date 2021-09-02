Замминистра ДНР Безсонов: в случае полноценного наступления ВСУ они попытаются очень быстро взять Горловку и Донецк

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2 сентября 2021, 14:46 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае полноценного наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе они попытаются очень быстро взять Горловку и Донецк. Соответствующий прогноз озвучил Даниил Безсонов, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

По мнению Безсонова, в Киеве «рассчитывают на блицкриг». Согласно точке зрения замминистра, если ВСУ начнут полноценное наступление, то попытаются очень быстро занять Горловку и Донецк. Данный шаг будет предпринят, чтобы помешать России помочь республикам Донбасса, отметил чиновник.

Он указал на то, что артиллерия РФ не станет стрелять по городам, в которых находятся мирные жители.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Киев не сможет «освободить» Крым военным путем.

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