Украинский вице-премьер Резников: Киев не сможет «освободить» Крым военным путем

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2 сентября 2021, 13:38

Вице-премьер Украины Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova / globallookpress.com

Киев не сможет «освободить» Крымский полуостров военным путем. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Алексей Резников, заместитель главы правительства Украины.

Вице-премьер отметил, что киевские власти намерены реализовывать политико-дипломатическую стратегию с целью «возвращения» Крыма. По словам Резникова, данная стратегия предполагает наличие «мощного юридического фронта всего цивилизованного мира против РФ».

«Освободить» полуостров военным путем Украина не сможет, указал чиновник.

Крым весной 2014 года вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в регионе. Официальный Киев результаты голосования не признал.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Михаил Погребинский высказал точку зрения, согласно которой Украина не может ввязываться в противостояние с «супердержавой» Россией.

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