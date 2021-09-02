Киевский политолог Погребинский: Украина не может ввязываться в противостояние с «супердержавой» Россией
2 сентября 2021, 11:47
Украина не может ввязываться в противостояние с «супердержавой» Россией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.
Эксперт заявил, что украинским властям следует «искать какой-то способ найти язык и компромисс сосуществования с этой супердержавой, которая находится рядом». Ввязываться в противостояние с ней Киев не может, отметил Погребинский.
По его словам, президент Владимир Зеленский, наоборот, заявляет на открытых мероприятиях «такое, чтобы с ним специально не хотели разговаривать».
Как сообщалось ранее сегодня, сайт InfoBrics написал, что США решили поставить комплексы Javelin Украине с целью мести Москве за «бегство» британского эсминца Defender в Черном море.
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